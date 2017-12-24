小時候對德國人的印象，大多來自一些二次大戰的電影和電視，除了希特勒之外，那些銀幕上年輕的德軍，大都是長的瘦瘦高高，金色短髮，非常淸秀，卻都有一點儍儍的，只會聽從長官的命令，而不知變通！

後來進了天主教輔仁大學之後才知道，輔大的理工學院和外語學院，都是德國天主教聖言會建立的。進校園的第一天就見到了來自奧地利，我們生物系主任，後來也教我們德文的扈伯爾神父，以及有機化學的教授，連理工學院院長都是德國人，而且校園中許多來自德國的神父和修女，除了扈神父不是俊男之外，每一位都是文質彬彬，神釆奕奕的俊男美女，又都很有個性。

儘管，當時德文是所有理學院學生必修的第二外國語，但是在我的腦海中，比英文更難學的德文只剩幾個字還記得，不過卻一直對於這個國家有著美麗的憧憬，十多年前也曾經到過德國，不過那一次只有坐了一段萊茵河的遊船，和看了科隆大教堂而已。後來又陸續到過歐洲一些國家，卻始終沒有忘懷德國，一定要再好好的到德國走一次。

在二次大戰後期，英美為首的盟軍瘋狂地轟炸德國，不只炸平了所有的工業區，而且除了海德堡之外，幾乎所有的大城也都被炸平，目的之一是想將德國炸回農業社會，永遠不能翻身。但是德意志民族就是有辦法迅速恢復元氣，甚至在被分成東西德國的情形下再站起來，而東西德合併之後能夠再度成為世界强國。所以德國可以在二戰之中被完全摧毀之後，卻又很快站起來，到底他們是如何做到的？

2016年初，在比較了自由行與旅行團的可能性之後，我們還是在Globus和Trafalgar中，選擇了Trafalgar的Highlights of Germany，用十二天走完比美國德州略小一點兒，與蒙大拿州大小相當的德國，這是一家全球性的旅遊公司，也是我們第二次參加他們的旅行團。

導遊說：「其實所謂旅行團的旅遊方式，是源起英文的"Grand Tour"」，我用杜甫一首叫做《壯遊》的詩作為中文翻譯，「Grand Tour起源與文藝復興時期的十七世紀，羅馬天主教士Richard Lassels在1670年出版的《The Voyage of Italy》一書，被視為西方世界的第一次Grand Tour。其後，成為歐洲貴族和上流社會最熱愛的一種旅行方式，通常僱有博學的嚮導，甚至帶著僕人，去遊覽美麗的風景、去觀看特定的藝術品、或是去欣賞幾場著名的音樂，後來也擴展到中歐、義大利、西班牙以及英國富有的平民階層。」

在出發前，正逢恐怖活動猖獗，在德國時，美國政府分別發佈過兩次對歐洲旅行的警告，但是當我們走在德國任何一個街頭，要不是偶而在機場和車站內，看到穿著防彈背心、手持衝鋒槍的警察之外，到處都是井然有序的人潮，完全一副太平盛世，沒有絲毫的不安，反倒是導遊多次的口頭安撫，一再對我們說：「不用擔心，德國的社會秩序應該是全世界最值得信賴的！」

往年到中國，日本或歐洲玩，我們通常會選在五月中旬，以避免人潮，但是今年的五月二十一日，要參加大學同學女兒在馬里蘭州的大學畢業典禮，所以只好選擇五月底國殤日的那個旅遊最熱門的時段出遊。

所以不可避免的，我們有全滿的47名團員，48個座位的大巴士，只有一個空位留給導遊偶而坐一坐。而團員有來自南非，沙烏地阿拉伯，泰國，新加坡，澳洲，愛爾蘭，加拿大，和當然最多的仍然是美國人，所以全程用英文溝通。雖然人多，但是十二天當中，經過無數次的解散，集合，再集合，從來沒有發生過延誤或等人遲到的事情，連一秒鐘都沒有發生過。

而我們的導遊是一位個子很小，但是非常誠懇，又很有耐性的老先生，應該是我遇到過最好的一位導遊，他的父母都是美國人，卻是在德國出生和長大，現住在英國，他總是用著美式帶有一點混合著德國與英國腔的英文，慢慢的說故事，講歷史，而且每到一個地方，也會偷偷地大聲告訴我們，哪裡是他個人的私房景點之後，才放我們自由活動。

即使不是自由行，行前也要做好非常詳細的功課，我將每一個預定觀光的大城小鎮，都在孤狗(Google)和維基百科(Wiki)上收集了中英文的資料，其中包括各地的歷史，著名大學，景點，特別的食物或博物館等等，編輯成一篇篇文章，放在手機裏，在行程中的每天出發前再複習一下，配合導遊不停的講，使得這一次的德國之行，收穫豐富。

尤其在寫了多年的部落格之後，連出門遊玩的心態都不同了，每拍一張照片，每看到一個景，每遇到一件事，或每聽到一個故事，都會立刻在心中編一小段文章，然後馬上寫在手機裏。其間，有好幾位團員看到我一直在寫字，走近一看，發現我是在寫中文，都非常訝異的問我：「你聽著英文，手上卻可以寫著中文啊！」

然而走完德國那麼多天之後，最大一個感慨是，從導遊到地陪的口中，以及一些觀光的景點，似乎二次大戰和東西德分治是德國人的最痛，但是也到處可見他們深切的反省。不像另一個二戰發動國日本，好像二次大戰都是別人的錯。

Highlights of Germany

柏林布蘭登堡前帥氣的納粹德軍

被摧毀之後，卻又很快站起來的法蘭克福

Trafalgar的大巴士

我的行前功課

柏林的地標之一,代表催毀與重生的威廉皇帝紀念教堂

Trafalgar的大巴士

導遊和年輕靦腆的捷克司機在路邊喝咖啡

手持衝鋒槍的德國警察

柏林的地陪導遊

柏林布蘭登堡前帥氣的納粹德軍