建立於 2016-06-03, 週五 15:00 點擊數：365

台灣文化中心「點亮台灣」音樂會 圓滿成功

頒發台美社區獎學金 獎掖各族裔品學兼優青年



台灣合唱團揭開音樂會序幕

【華府新聞日報訊】一年一度的台灣文化中心音樂會，5月28日(星期六)在馬州蒙郡社區學院演藝中心舉行，以「點亮台灣」為主軸的音樂會，由台灣合唱團帶來的鄉曲鄉音揭開序幕，一群青年音樂家端出了古典和現代音樂盛宴，場面熱烈，圓滿成功。音樂會中也頒發了台美社區獎學金給12位大華府地區的優秀高中學生，獎掖後進。

12位獎學金得主來自大華府地區的高中，出身各個族裔，他（她）分別是：Cyonn McFadgion (特區Benjamin Banneker高中)、Stephanie Horng(馬州Winston Churchill高中)、Sabrina Stenberg(維州JEB Stuart高中)、Asha Dahiya (馬州Bethesda-Chevy Chase高中)、Elisa Solomon(維州Mount Vernon高中)、Raymond Lin（馬州Montgomery Blair高中）、Albert Wang(馬州Montgomery Blair高中)、Kirsten Chase(維州Lake Braddock高中)、Steven Witkin(馬州Sherwood高中)、Justin Liu(馬州Walter Johnson高中)、Lina Hong(馬州Sherwood高中)、Aditya Kaliappan(馬州Clarksburg高中)。





獎學金遴選負責人簡明子主持了頒獎典禮，他強調說，這項獎學金頒發多年，得主都是品學兼優，熱心公益的各個族裔的青年學子。他說，去年的得主Alexandra Fognani (目前就讀波士頓Tufts大學)寫了一封感謝函，見證了這項獎學金的獎勵作用，也給他本人和文化中心相當大的鼓舞。

獎學金遴選負責人簡明子



音樂會於28日晚間在馬州蒙哥馬利學院演藝中心舉行，由簡澤睿和簡媺玫兄妹主持。台灣文化中心理事長黃泰郎致詞時，帶來了台灣文化中心擴建計劃的好消息，他說，籌備多時的擴建工程經蒙郡政府重新審理之後，終於通過了！他希望明年此時，工程進行順利，甚至於峻工啟用。他歡迎鄉親和來賓們在國殤日長假期間，出席音樂會，共襄盛舉，同時也感謝文化中心理事、顧問和志工們長期的努力耕耘和服務社區。

台灣文化中心理事長黃泰郎



簡澤睿和簡媺玫兄妹主持

華府僑教中心主任陳世池和副主任賴思琦都應邀出席了音樂會。

由邱彥菁擔任指揮，謝永芹伴奏的「台灣合唱團」為音樂會揭開序幕，演唱了三首台灣歌謠：「獵鳶」、「淡水暮色」和「最後住家」，濃郁的鄉音鄉情，贏得熱烈掌聲。

趙君婷



陳孜怡

陳綠萱

黃姿穎

一群台灣青年音樂家推出了古典樂、聲樂混合的曲目，演出者包括趙君婷的女高音獨唱，由蕭湘舲鋼琴伴奏；陳孜怡獨奏了Alberto Ginastera的鋼琴奏鳴曲；陳綠萱在David Chapman伴奏下女高音獨唱，曲目包括楊三郎作曲的「秋風夜雨」。黃姿穎在蕭湘舲的伴奏下，表演單簧管獨奏，奏出了台灣音樂家的作品，點亮台灣人的音樂才華。

Joe和蔡懷恩合奏了台灣民謠



節目最後是由風靡世界的小號演奏家Joe Burgstaller壓軸演出。音樂會的策劃者蔡懷恩特別在演出前介紹了這位與他相知多年的名家。Joe使用了四種不同型的小號，演奏了高難度的古典名曲，以及他自己創作的小調Lullaby。演出時他還跟台下的聽眾們互動，教大家如何像他吹小號的功力，同時吸氣和吹氣，製造了輕鬆有趣的場面。當他演奏之後，全場起立鼓掌，安可聲不斷，在聽眾們熱情的力促下，Joe和蔡懷恩合奏了台灣民謠，為音樂會劃上「點亮台灣」的圓滿句點。

（文：黃瑞禮／圖：李靜芳）