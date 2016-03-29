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分類：華府新聞 DC News

美京洪门致公堂2016年欢庆春宴

建立於 2016-03-29, 週二 15:08
點擊數：587


 

【本报记者韩同伟华府报道】2016年3月27日晚，美京洪门致公堂在马利兰州惠顿市荷东酒楼欢聚一堂，举行新春联欢宴会，场面热烈，锣鼓声、曲乐声、祝酒声、讲演声、鼓掌声层出迭见，欢乐开怀，笙歌鼎沸。

 

特邀到会嘉宾有，驻美国台北经济文化代表处副代表洪慧珠丶领务组组长吴文龄。美国洪门致公堂总理陈竞石。美洲协胜公会元老白杰熊、美京协胜公会主席谭亮。美京中华会馆主席张和成、前主席巫和怡、前主席王燕怡、前副主席何淑妙。中华基金会董事长黄浩源伉俪。华埠发展公司董事长李治瑞。桥教中心主任陈世池、副主任赖思琦。美京CYC主席李灿民。洪门致公堂专员李伟文、专员梁浩龙。美京洪门致公堂主席伍国铮、监堂李达平、主席余启辉等200余人出席盛会。

 

美京洪门致公党会长余启辉主持宴会开始。宴会开场，请来CYC青年社的瑞狮贺岁，两头威武彩狮生气勃勃，活泼矫健的在桌席间舞动，得到贵宾红包加冕。彩狮口吐锦旗，祝福大家“新年快乐”！“大展宏图”！

美京洪门致公堂会长伍国铮首先向全体到会者致欢迎词，衷心祝福来自五湖四海的友人，在美国欢聚如一家人，并且，祝愿每个人的梦想成真，读书的人学习进步；工作的人顺利领薪；经商的人财源广进；做官的人步步高升；退休的人福高寿长!

 

特请驻美国台北经济文化代表处副代表洪慧珠致词，指出在国父 孙中山先生国民革命时期曾得到洪门的资助，接下来成功推翻满清政府直至对日抗战，洪门弟兄都曾洒下热血留载史册，至今洪门致公堂对台湾的支持和帮助也要特别感谢！

 

接下来，美京中华会馆主席张和成致词，美国洪门致公堂总理陈竞石致词。都提到洪门有300多年的光荣传统和忠肝义胆的精神，身为洪门子弟感到非常光荣。美京洪门致公堂是美国洪门致公堂的重要分堂，为当地桥社安定繁荣做出贡献。并且，全世界每个地方都有洪门，中国大陆有致公党，中国台湾有洪门。可见，洪门是全世界的洪门，全体洪门兄弟手足热心打理，共谋福祉，为社会安定繁荣做出了贡献，共创辉煌明天。

 

随后，美京洪门致公堂会长余启辉致答谢词，感谢各位的到来参会。各位参会嘉宾共同祝酒，祝贺大家新年快乐！万事如意!家庭幸福圆满!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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