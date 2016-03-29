HBI-DC攻战“无声杀手”

建立於 2016-03-29, 週二 12:36 點擊數：615

【本报记者韩同伟华府报道】“乙型肝炎被称为‘无声杀手’，这是它最可怕的地方!”肝炎防治组织华盛顿特区分部（HBI-DC）的执行董事潘珍珍一针见血的说出，她们每天面对 “病毒敌手” 的要害，“乙型肝炎病毒一直潜伏在人体内，但是病毒携带者和早期患者没有任何感觉，往往自身发现了就处于病情晚期，到了无法挽回的地步。”

的确，“沉默杀手”是最可怕的杀手，当人遇到它们时，还沉浸在健康安全的习惯意识中，不知不觉的就让它们夺取了生命。据美国肝病研究学会调查，自2009年以来，在美国慢性乙型肝炎的总患病数可能高达220万人。

乙型肝炎病毒是毒害肝脏最厉害的病毒，会引发肝硬化、肝癌，直到肝功能衰竭导致死亡。它的“兄弟”丙型肝炎病毒，同样有着恶毒的致命性，并且这对臭味相投的“病毒兄弟”都是通过人体血液、体液来传播的。日常生活中，一旦身体内部接触到被这对“病毒兄弟”感染过的针头等锐器，就很容易被感染到。更为可恨的是，当携带了病毒的妈妈或是爸爸，也会通过母体传染给还未出生的宝宝。

肝炎防治组织的创建人Leslie Hsu Oh, 在1998年，于波士顿哈佛大学就读公共卫生专业时，她的妈妈和17岁的弟弟都是因为肝炎相继去世。失去亲人的巨大打击并没有让Leslie Hsu Oh变得软弱，而在悲痛之余，开始对这“无声杀手”宣战。她联系在波士顿的同学，建立了肝炎防治组织波士顿分部(HBI-Boston)。2002年推广到华盛顿特区，成立HBI-DC，以及肝炎防治组织维吉尼亚分部（HBI-VA）。

虽然这“无声杀手”传播起来和攻击人类很凶悍，但是值得庆幸的是，对付它们是可预防和治疗的。潘珍珍说，当抽血普查时，发现体内还未有肝炎抗体，就需要接种肝炎疫苗，体内因此就具备了抵挡肝炎病毒的有效屏障，不再受这种病毒侵害。如果发现已经是病毒携带者，就需要尽早服用药物治疗，控制体内病毒的数量，从而维持健康状态。

不过，潘珍珍指出，有些不幸的是，对付“无声杀手”往往被传统的卫生保健服务部门忽略，通常也被社区居民忽视，这成了防治它们的难点。潘珍珍在2009年开始在HBI-DC专门从事防治工作至今，体会到这是工作中遇到的最大困难。因为人们总是觉得自己没有任何的不适，而不需要检查什么血液，这就让那些潜藏在人体内部的肝炎病毒肆无忌惮的繁殖，可是当人们感觉到病症的时候，已经丧失了防治的最好时机。

针对这些困难，潘珍珍所在HBI-DC的组织成员们每周末都深入不同社区和教会，去苦口婆心的劝说人们来进行免费的血液筛查。因为，在美国从1992开始，给刚出生的婴儿统一注射乙肝疫苗。所以，HBI-DC主要针对19岁已上的人群作为关注重点。她们遇到的大多数人都因自身没有任何不良感觉而拒绝检查。她们就想出各种方法逐步开导人们，认知肝炎病毒的潜在危险，例如先从人们可以理解的血糖、血脂等入手去检查，再进一步来做肝炎筛查，这样多数人群渐渐接受。一旦确认了是病毒携带者或是早期患者，就在周一到周五的时间，去联系这些人，帮助他们注射肝炎疫苗，还协助他们寻找最佳的医疗机构，并联系医疗保险公司给予财务上的支持。

在2009至2015年间，她们共筛选了8300多名带有乙型肝炎的高危个体，4700多名丙型肝炎有高危个体；提供面对面的科普教育13800人；鉴定出需要接种肝炎疫苗的易感者2600多人；完成了超过2500多例的危险个体接种乙肝疫苗；查出397个人感染了乙肝病毒，并跟踪辅助他们进一步治疗，从而预防了肝炎的远期并发症。HBI-DC组织了240次较大的肝炎防治教育、筛选、疫苗接种活动。

一系列的数据表明，HBI-DC的辛勤劳动和成果。也正是由于他们的勤奋工作，他们的社会影响力越来越大，至今HBI-DC拥有超过25社区组织及宗教组织，4个医疗协会，4个卫生部门，8个政府机构，3个制药企业， 6个国家非营利组织有着密切的合作关系。共同针对这强悍的“无声杀手”，筑起了一道安全、坚固的健康围墙。

人物简介：潘珍珍（Jane Pan），具有微生物学学位，并在弗吉尼亚州的纽约和阿灵顿医院在圣文森特医院工作过。2009年到肝炎防治组织华盛顿特区分部（HBI-DC），现任执行董事。潘女士积极推动了乙肝防治项目，她开展活动策划，协调人员，预算采购，人事管理，社区关系等全盘的策略和执行工作。她坚定的信念，是尽力帮助人们提高对肝炎的认知，为了更积极有力的防治肝炎。

机构简介：肝炎防治组织华盛顿特区分部（HBI-DC），是积极推广肝炎防治的一个非营利组织，是一个有创新精神和充满活力的团队。其专门为社区服务，用科学和系统的方法来解决社区主要卫生问题。其社区活动主要覆盖整个大华府地区，加强对高危人群的乙肝教育和预防宣传。同时，联系和组织重要医疗合作伙伴，对乙肝防治人群提供必要而有效的帮助。网站www.hbi-dc.org。