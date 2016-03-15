少林高僧释延阮在美亲传禅武心法

建立於 2016-03-15, 週二 13:42 點擊數：808

【本报记者韩同伟华府报道】“练功夫就是练内心，练就一个内心的‘忍’，保持内在‘平常心’。”释延阮在散打课上经常对学员说，“不是为了战胜对方而打，而是尽自己最大的努力，把自己内在心力和外在功力发挥出来就足够了，激发出自己最大潜能，发挥出最高水准。”

这些也正是释延阮多年前能入选少林寺成为一名武僧所具备的潜质。他从8岁始进武校痴迷学武，15岁被少林寺方丈释永信亲选入寺习武参禅，经过了多年的修行，就是为了保持一颗稳定的“平常心”。

2011年，带着“平常心”的他来到美国传播少林文化，每日亲授约30人习武参禅至今风雨无阻。五年间，因他受益武功佛法沐浴之人不计其数。

在美国，有许多人都喜爱少林武术，但是没有机会去少林寺，也没有见过正宗的少林绝学。当释延阮到来之后，主要是服务社区人群，让他们不用飞到万里之外的中国，在自己家门口就可以学习到纯正的少林武功，他们感到非常便捷和兴奋。释延阮在少林活动中心推广少林武术的同时，将“禅武合一，以武入禅”的少林文化发扬光大，逐渐的深植人心，启迪他们不同程度的体验心悟禅法。

由于美国是一个多语言、多种族、多文化融合的国家。释延阮面对着不同种族，不同类型，和不同语言的复杂人群。他因型、因才施教，对于处于懵懂的小孩，首先让他们知道为什么要学习武功，每天都要讲武德，从少林基本功开始，让他们练马步、冲拳，通过发音练习呼吸用力，逐渐让好动的孩子养成一个严谨的练武规范。遇到老人，释延阮将少林养生功，如八段锦、易筋经传授给他们，用来调整呼吸，得到身体心灵的休养，延年益寿。一旦碰到工作压力、心理压力巨大的青壮年人，释延阮就先教他们练习武功，把压力释放出来，然后教他们禅悟的修炼方法，使得他们变得非常放松，身心平静下来。对有些语言不通的人，释延阮主要通过易懂的肢体语言来示范。曾经有一位美国学员，找到释延阮初学时，每次练完功后，就通身是汗、畅快淋漓。所有向他学习过的人，都会有一个良性变化，这是有目共睹的。

在少林步行、拳法、呼吸、爆发力、运气等基本功练习的逐步深入中，释延阮要求学员要达到“六合齐发”，即外三合是“手与脚”、“肘与膝”、“肩与胯”，可以看得到的。内三合是“心与意”、“意与气”、“气与力”，只能内在体悟到的。这六个方面合在一起，必须要同时爆发出来。并且，每一系列连续的动作中，都需要保持这种状态。

虽然少林武功的基本功修行很难，但是释延阮说，少林功夫还是很单一的，他没有那么多的花俏，需要习武者非常专注的练习。在他最初学武时，他的启蒙老师胡正生大师就告诫过他——如果要练武就好好练，如果你不想练就休息，千万不要似练非练、想练又不想练，因为，当你处于这种状态，你不仅不会进步，反倒会退步。就如逆水行舟，如果不尽力前行，就要投锚靠岸，千万不要前行又不想费力，结果会适得其反！

同时，释延阮指出少林武功又是博大精深的，这是因为少林功夫结合了很多东西在里面，例如玄奥的佛法、做人的道理、深刻的文化都可以从中体会的到。

武功融入了佛法，因为他们是相通的，其中重要的一点就是宽容。释延阮时常告诫弟子们，功夫练成之后，也要有一颗宽容的心。在少林寺里没有任何等级评比的，因为寺院里是人人平等的，这和佛法宣扬精神贯通。少林寺里没有像跆拳道那样黑带白带的高低评级。对于刚入门的人和修行多年的人，没有任何等级差级，人人见了都很谦虚礼让。

少林寺的佛法是禅宗，武与禅要双修，练武和坐禅也都需要保持内心的平静。那些好高骛远、想法浮夸、行为浮躁的人都很难深入佛法与武学的最高境界。释延阮体悟道，禅表现的很大、很多。禅非常的广泛、包容。禅是无法用文字语言来表达，比如，佛说不立文字。禅到处都是，行走坐卧都是禅，但最终还要回归到人自身。在练习武术的当下，和坐禅一样，也要专心专注。

因此，无论是练武还是参禅，需要纯粹的、单一的沉静在自己的内在外在之中，这种状态就如“六合”一样爆发出来；犹如少林武术博大精深又浓缩成单纯的一点；恰如禅到处都是，无所不在又回归到本身的自我；亦如自我就像一张白纸，真实的包含一切，又抛开了一切。

禅武心法的玄妙，是不是包含着这些“平常心、专注心、宽容心、精进心……”？！的确，高僧所体悟的禅心不是粗浅语言，也不是精细文字可以表达的。只有在释延阮的身体力行、心领神会中体悟。

释延阮说，他还算不上高僧，武术是一代一代传承的。他的师爷杨桂吾在2010年去世，《美国国家地理》杂志曾经专题报导过他，因他身怀少林绝技——心意把，其简单的几个招式可以不断的演变，直至无穷，是很深奥的功法，需要人去常年积累才可以掌握。杨桂吾将绝技传给了释延阮的启蒙师傅胡正生大师，又传给了释延阮。直到现在，胡正生大师还在不时地借助互联网，向释延阮传授心得。还有释延阮的少林恩师方丈释永信，百忙之中都不忘督促释延阮要不断的学习、读书、修炼，多利用佛学院来精进。释延阮说道：“和他们比起来，我还是个新手。惭愧！”

释延阮简介：1990年出生。1999到少林寺传统武术学院学习少林功夫。2004拜少林寺方丈释永信为师成为一名优秀的武僧。在寺院期间，曾多次接待各国领导人展示少林功夫。曾获得多次全国武术比赛冠军。参加了多部纪录片的拍摄，展示中国文化。在世界武术节上，参加表演，做裁判员或是教练员，获多项荣誉。为了弘扬中国传统文化，2011年赴美至今，向多地社区居民传授少林功夫和禅武心法，赢得广泛的赞誉。